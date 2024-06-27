Білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів кілька кадрових перестановок. Зокрема він призначив нового главу адміністрації президента. Ним став Дмитро Крутой, який обіймав до цього посаду посла республіки у росії.

На посаді посла його змінить Олександр Рогожник, який до цього обіймав посаду міністра промисловості, повідомляє БЕЛТА.

Також Лукашенко призначив колишнього главу МЗС Сергія Алейника членом верхньої палати парламенту. Він очолював МЗС з грудня 2022 року. Новим міністром закордонних справ призначений Максим Риженков.

Помічником президента Білорусі по Мінську призначений Юрій Фролов, який прийшов в адміністрацію президента з Комітету держконтролю.

Новим міністром промисловості Білорусі призначений Олександр Єфімов. До цього він обіймав посаду заступника міністра у цьому відомстві.

Посаду міністра сільського господарства обійме Анатолій Ліневич, який раніше обіймав посаду заступника голови Вітебського облвиконкому.

У травні білоруський диктатор призначив генерал-майора Павла Муравейка начальником Генштабу-першим заступником міністра оборони країни. До цього Муравейко обіймав посаду першого заступника держсекретаря Радбезу Білорусі.