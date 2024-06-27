Лукашенко провів перестановки в уряді Білорусі [ Редагувати ]
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів кілька кадрових перестановок. Зокрема він призначив нового главу адміністрації президента. Ним став Дмитро Крутой, який обіймав до цього посаду посла республіки у росії.
На посаді посла його змінить Олександр Рогожник, який до цього обіймав посаду міністра промисловості, повідомляє БЕЛТА.
Також Лукашенко призначив колишнього главу МЗС Сергія Алейника членом верхньої палати парламенту. Він очолював МЗС з грудня 2022 року. Новим міністром закордонних справ призначений Максим Риженков.
Помічником президента Білорусі по Мінську призначений Юрій Фролов, який прийшов в адміністрацію президента з Комітету держконтролю.
Новим міністром промисловості Білорусі призначений Олександр Єфімов. До цього він обіймав посаду заступника міністра у цьому відомстві.
Посаду міністра сільського господарства обійме Анатолій Ліневич, який раніше обіймав посаду заступника голови Вітебського облвиконкому.
У травні білоруський диктатор призначив генерал-майора Павла Муравейка начальником Генштабу-першим заступником міністра оборони країни. До цього Муравейко обіймав посаду першого заступника держсекретаря Радбезу Білорусі.
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