Уряд опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій. Про це в інтерв'ю hromadske заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть... Очікуємо, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть.

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Зараз кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.

Наприклад, у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень. І ці черги між собою постійно змінюють. Це дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні.

Нагадаємо, з 22 березня через 8 масованих ракетних ударів росії Україна втратила половину потужності наших електростанцій - більше 9 гігаватів.