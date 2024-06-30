Ввечері 30 червня у Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які були пов'язані з російською атакою на Кіровоградську область.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram.

Ворог атакував Кіровоградську область. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби, - розповів очільник ОВА.

Тривогу в Кіровоградській області оголосили близько 21:15, коли Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударів балістичною зброєю. Після оголошення тривоги у Кропивницькому чули вибухи.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, росіяни атакували Київ. Внаслідок обстрілу постраждали пʼять жінок. У них всіх - гостра реакція на стрес.