росіяни ударили по Кіровоградській області [ Редагувати ]
Ввечері 30 червня у Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які були пов'язані з російською атакою на Кіровоградську область.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Telegram.
Ворог атакував Кіровоградську область. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби, - розповів очільник ОВА.
Тривогу в Кіровоградській області оголосили близько 21:15, коли Повітряні сили попереджали про загрозу російських ударів балістичною зброєю. Після оголошення тривоги у Кропивницькому чули вибухи.
Нагадаємо, у неділю, 30 червня, росіяни атакували Київ. Внаслідок обстрілу постраждали пʼять жінок. У них всіх - гостра реакція на стрес.
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