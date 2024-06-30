"Агресор випробовує нові тактики": у КМВА розповіли, чим сьогоднішній обстріл Києва відрізняється від попередніх [ Редагувати ]
У неділю, 30 червня, росіяни атакували Київ. Внаслідок обстрілу постраждали пʼять жінок. У них всіх - гостра реакція на стрес.
Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник КМВА Михайло Шаманов.
"Їм одразу на місці надали медичну допомогу. Одну жінку похилого віку за її бажанням шпиталізували. Після сьогоднішньої атаки зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі, був пошкоджений 14-поверховий житловий будинок.
Уламки впали на кілька поверхів, там сталося часткове руйнування будівельних конструкцій. Всі екстрені служби прибули на місце. Станом на зараз пожежі вже немає. Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від інших. Сьогодні расисти вдарили не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом, не балістичною зброєю чи крилатими ракетами. Це означає, що агресор випробовує нові тактики", - сказав він.
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