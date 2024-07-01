Бійці-розвідники бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" під час проведення військової операції захопили в полон кілька десятків російських загарбників.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що окупанти, більшість з яких були мобілізованими до армії країни-агресора, самі здалися в полон українським нацгвардійцям.

У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків окупантів. Більшість з них - мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю, - передали у МВС.

Також в міністерстві додали, що бійці бригади "Рубіж" надали полоненим загарбникам необхідну медичну допомогу.

Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних - шлях Росії. Українські бійці - воїни, у яких є честь та гідність, тому вони гуманно поводяться з полоненими ворога, - наголошують у МВС.

Крім того, було оприлюднене відповідне відео.

Попереджаємо, на ролику присутні кадри бойових дій та ненормативна лексика!