Нацгвардійці взяли в полон кілька десятків російських окупантів, - ВМС [ Редагувати ]
Бійці-розвідники бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" під час проведення військової операції захопили в полон кілька десятків російських загарбників.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначається, що окупанти, більшість з яких були мобілізованими до армії країни-агресора, самі здалися в полон українським нацгвардійцям.
У результаті успішної військової операції розвідникам бригади "Рубіж" здалися в полон кілька десятків окупантів. Більшість з них - мобілізовані, які були приречені загинути, проте обрали життя та склали зброю, - передали у МВС.
Також в міністерстві додали, що бійці бригади "Рубіж" надали полоненим загарбникам необхідну медичну допомогу.
Звірства, вбивства цивільних, катування і знущання з беззбройних - шлях Росії. Українські бійці - воїни, у яких є честь та гідність, тому вони гуманно поводяться з полоненими ворога, - наголошують у МВС.
Крім того, було оприлюднене відповідне відео.
Попереджаємо, на ролику присутні кадри бойових дій та ненормативна лексика!
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