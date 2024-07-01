У 2024 році долар подорожчає до 45 грн

Вже у 2025 році курс гривні до долара США зросте до 45 грн, а у 2026 році гривня "просяде" до 46,5 грн/$1. Такий прогноз міститься Бюджетній декларації на 2025-2027 рік, яку в пʼятницю схвалив Кабінет міністр України.

У 2027 році середній курс американського долара очікується на рівні 46,4 грн, а на кінець року - 46,2 грн/$1.

Курс гривні до долара (прогноз Кабміну):

2025 рік - 45 грн/долар;

2026 рік - 46,5 грн/долар;

2027 рік - 46,4 грн/долар.

У вересні 2023 року Міністерство фінансів публікувало інструкцію про підготовку бюджетних запитів на 2024-2026 роки, де прогнозувало зростання середнього курсу долара:

2024 рік - 40,7 грн/долар;

2025 рік - 44,5 грн/долар;

2026 рік - 43 грн/долар.

Таким чином, уряд очікує послаблення гривні впродовж наступних років. Темпи цього послаблення будуть значно вищими, ніж прогнозувалося раніше.

Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію гривні у 2024 році. До кінця року курс американського долара зросте до 41 грн/долар. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме і на кінець 2029 року становитиме 51,1 грн/$1.

Курс гривні до долара (прогноз МВФ):

2024 рік - 41,0 грн/долар;

2025 рік - 45,8 грн/долар;

2026 рік - 48,6 грн/долар;

2027 рік - 50,4 грн/долар;

2028 рік - 52,1 грн/долар;

2029 рік - 54,1 грн/долар.

Варто зазначити, що в останні роки прогнози МВФ не співпадали з реальним курсом валют Україні. Хоча розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) аналогічний тому, який уряд заклав у держбюджет.