45 гривень за долар: у Кабміні прогнозують девальвацію гривні [ Редагувати ]
Вже у 2025 році курс гривні до долара США зросте до 45 грн, а у 2026 році гривня "просяде" до 46,5 грн/$1. Такий прогноз міститься Бюджетній декларації на 2025-2027 рік, яку в пʼятницю схвалив Кабінет міністр України.
У 2027 році середній курс американського долара очікується на рівні 46,4 грн, а на кінець року - 46,2 грн/$1.
Курс гривні до долара (прогноз Кабміну):
- 2025 рік - 45 грн/долар;
- 2026 рік - 46,5 грн/долар;
- 2027 рік - 46,4 грн/долар.
У вересні 2023 року Міністерство фінансів публікувало інструкцію про підготовку бюджетних запитів на 2024-2026 роки, де прогнозувало зростання середнього курсу долара:
- 2024 рік - 40,7 грн/долар;
- 2025 рік - 44,5 грн/долар;
- 2026 рік - 43 грн/долар.
Таким чином, уряд очікує послаблення гривні впродовж наступних років. Темпи цього послаблення будуть значно вищими, ніж прогнозувалося раніше.
Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію гривні у 2024 році. До кінця року курс американського долара зросте до 41 грн/долар. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме і на кінець 2029 року становитиме 51,1 грн/$1.
Курс гривні до долара (прогноз МВФ):
- 2024 рік - 41,0 грн/долар;
- 2025 рік - 45,8 грн/долар;
- 2026 рік - 48,6 грн/долар;
- 2027 рік - 50,4 грн/долар;
- 2028 рік - 52,1 грн/долар;
- 2029 рік - 54,1 грн/долар.
Варто зазначити, що в останні роки прогнози МВФ не співпадали з реальним курсом валют Україні. Хоча розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) аналогічний тому, який уряд заклав у держбюджет.
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