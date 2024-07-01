Верховний суд США ухвалив рішення щодо суперечки про те, чи може колишній президент Дональд Трамп претендувати на імунітет від звинувачень спецпрокурора Джека Сміта у підриві виборчої кампанії 2020 року.

Суд ухвалив, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі, передає CNN.

Верховний суд також ухвалив, що питання імунітету Трампа у справі про штурм Капітолію має бути спочатку розглянуте судами нижчої інстанції. Суд також уточнив, що імунітет колишнього президента не поширюється на ті його вчинки, які він скоїв у приватному порядку.

Тепер справу про ймовірну причетність колишнього президента до штурму Капітолію спрямують на новий розгляд. Суд нижчої інстанції має визначити, які саме дії Трампа потрапляють під дію імунітету, а які ні. Винести вердикт до президентських виборів 5 листопада суд уже не встигне.

У передвиборчому штабі чинного президента Джо Байдена повідомили, що рішення суду не скасовує факт того, що Трамп "зірвався", коли програв вибори Байдену та "закликав натовп скасувати результати вільних та справедливих виборів".

Відносно Дональда Трампа порушено кілька кримінальних справ. Зокрема, його підозрюють у недбалому поводженні з таємними документами, знайденими у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді у 2022 році.

Крім того, він звинувачується в порушеннях, пов'язаних із його бізнесом. У травні журі присяжних визнало Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс. Вирок у справі ухвалить суддя на засіданні 11 липня.