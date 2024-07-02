Миколаївщина досі потерпає від наслідків підриву Каховської ГЕС. Над їх усуненням працюють волонтери міжнародного гуманітарного проєкту. Просушують постраждалі будинки та проводять дезінфекцію. Більше розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик.

Пані Олена досі не може відновити свій дім, після того, як його сильно затопило торік. Її село Афанасіївка Снігурівської громади було одним із найбільш постраждалих від екологічного теракту росіян - підриву Каховської греблі.

Олена Шмат, жителька села Афанасіївка:

Тут було якщо з вулиці дивитися, то більше ніж два метри тут, тому що у нас з озера на підйом, і чим вище, тим менше було води. Там далі було і два з половиною метри. Там все розвалене просто повністю, все відпало, все пропало - всі меблі, все.

Від держави Олена одержала допомогу - 207 тисяч гривень. Та жінка каже, цього замало, аби повністю відремонтувати дім.

Олена Шмат, жителька с. Афанасіївка:

Держава нам дала кошти по акту, і тепер ми почали все купляти, міняти двері, там стоять, ще привезуть і далі будемо міняти. Підрахували 207 тисяч, але це тоді рік назад, це були кошти, а зараз це нічого. Ми не вкладемося в це. Хіба що поштукатуримо і зробимо підлогу, замінимо двері й щось добудуємо.

У будинку після затоплення з'явилися грибок і цвіль. Тож, щоб там було безпечно жити - необхідно не просто просушити кімнати, а й повністю позбутися плісняви зі стін. На допомогу прийшли волонтери з фахівцями у цій справі.

Михайло, дезінфектор:

Дезінфекція проти грибків та мікроорганізмів. -Як вона відбувається? - Апарат "Стериокс" - це кислота та перекис водню - чинні речовини. При взаємодії із киснем, вони вбивають всі речовини. Десь через годину вже можна буде провітрювати й заходити сюди в приміщення. Думаю все буде добре, зробимо дезінфекцію, і нехай починають ремонт.

Також волонтери допомагають й іншим жителям села професійно позбавлятися від вогкості у будинках та супутніх проблем.

Анастасія Баглай, менеджерка проєкту "Let's do it Ukraine SOS":

Ми проводимо осушення приміщення осушувачами. Після того, як ми бачимо, що приміщення сухе, ми можемо розпочинати дезінфекцію та ветконтроль від мишей та крис. Чому це важливо? Тому що якщо не осушувати приміщення, і зробити ремонт, поклеїти шпалери, то вони розмокнуть, і їх потрібно наново клеїти.

Для просушування приміщень використовують спеціальне обладнання. Орієнтовно вартість однієї системи - 40 тисяч гривень. І з цими установками волонтери ходять від двору до двору, пропонуючи допомогу.

Василь Лупинос, координатора проєкту "Let's do it Ukraine SOS":

Це штука більш професійна, вона працює за принципом кондиціонера, тобто вона проганяє через себе багато повітря і конденсує воду у тару. Ми розпочали взимку проєкт саме із соціальними об'єктами - це дитсадочки. Влітку зараз ми закупили ще 6 таких осушувачів, і зараз у нас вони циркулюють по домогосподарствах.

У графіку волонтерів ще сто дев'яносто два господарства і три соціальні об'єкти Миколаївщини та Херсонщини. Їм планують допомогти найближчим часом.