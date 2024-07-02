Європейський Союз запровадив мита на цукор та яйця з України, активувавши "автоматичний захист" через перевищення обсягу імпорту.

Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС.

Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. У першій половині 2025 року будуть встановлені квоти на цукор та яйця, а імпорт, що перевищить ці квоти, також буде обкладатися митом.

Регламент ЄС від 14 травня 2024 року передбачає автоматичний захисний захід щодо імпорту яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду. Цей захід активується, якщо сукупні обсяги імпорту будь-якого з цих продуктів з 1 січня 2024 року досягнуть середнього обсягу імпорту в період з 1 липня по 31 грудня 2021 року, у 2022 році та у 2023 році.

У червні 2022 року ЄС тимчасово призупинив низку тарифів, передбачених Угодою про асоціацію з Україною. Після масових протестів європейських фермерів, які не могли конкурувати з українською продукцією, було ухвалено рішення про обмеження, ініційоване переважно Францією та Польщею.

Нагадаємо, вже у 2025 році курс гривні до долара США зросте до 45 грн, а у 2026 році гривня "просяде" до 46,5 грн/$1. Такий прогноз міститься у Бюджетній декларації на 2025-2027 рік, яку в пʼятницю схвалив Кабінет міністр України.