У КНДР 1 липня відбувся випробувальний запуск нової тактичної балістичної ракети "Хвасонпхо-11да-4,5", повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Ракета цього типу призначена для надвеликої боєголовки вагою 4,5 тонни.

Запуск ракети був здійснений на мінімальну (90 км) та максимальну (500 км) дальності, щоб перевірити стабільність польоту та точність влучення.

Читайте також Чиновники КНДР почали носити значки з портретом Кім Чен Ина (фото)

Вночі 1 липня Південнокорейське військове командування повідомляло, що зафіксувало запуск невстановленої балістичної ракети з Північної Кореї у східному напрямку. Згодом командування зафіксувало запуск ще однієї ракети.

Вранці у середу, 26 червня, Пхеньян запустив снаряд у бік Японського моря. КНДР стверджувала, що провела успішне випробування ракет з бойовою частиною, що відокремлюється.

Нагадаємо, половина ракет КНДР, які росія запускала по Україні, вибухнули у повітрі.