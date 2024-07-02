Через нібито "активізацію" Збройних сил України на кордоні війська Військово-повітряних сил та ППО білорусі та росії приведені у "високу боєготовність".

Про це заявив самопроголошеного президента білорусі олександр лукашенко.

За словами білоруського диктатора, на позиції виведені ракетні комплекси "Полонез" і "Іскандер".

При цьому він додав, що "ми в жодному разі не повинні допустити жодної ескалації та жодного загострення".

Я хочу, щоб українське керівництво це почуло. Концентрація Збройних сил, нехай навіть нічого не значущих, дуже небезпечна під час бойових дій. Ми проаналізували ситуацію. Прекрасно розуміємо, що ніякого загострення нам не потрібно. Ми завжди про це говорили. Українці розуміють, що ми відповімо.

Водночас він заявив, що у разі загрози з боку України "відповідь буде жорсткою та рішучою".

Я б попросив українців не бешкетувати й не бавитися з вогнем. Це дуже небезпечно.

Раніше ми писали про те, що лукашенко провів перестановки в уряді білорусі.