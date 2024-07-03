Українська ППО збила 5 ракет та 6 дронів, які випустила рф [ Редагувати ]
У ніч проти 3 липня російські війська атакували Україну 12 повітряними цілями. Сили ППО збили 11 ворожих об’єктів.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
росіяни випустили по Україні крилаті "Іскандер", авіаційні ракети Х-59 та ударні дрони Shahed. За результатами бойової роботи українська ППО знищила:
- 1 з 4 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 4 з 4 авіаційних ракет Х-59;
- 5 з 5 ударних дронів Shahed та один розвідувальний дрон "Орлан-10".
Основним напрямком удару була Дніпропетровщина, зазначив Олещук.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Дніпру загинуло троє людей.
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