росіяни все частіше скаржаться на те, що їх армія сама ж обстрілює їх населені пункти. Зокрема, нещодавно, у російському Шебекіно лунали вибухи.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Як каже одна з жінок, розмову яких було перехоплено, нещодавно біля них вибухнула авіабомба і тепер на тому місці зносять зруйновані будинки.

Ти вже чула, що у вас там бахнуло гарно. Авіабомба була на горбі, на Безводівському горбі. Там тепер зносять будинки. Авіабомба впала там.

Вона також радить своїй знайомій "розпустити" тварин та їхати геть звідти через постійні обстріли та удари дронами.

Раніше ми писали про те, що в Севастополі пролунали потужні вибухи, над містом здіймається чорний дим.