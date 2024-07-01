Окупований Севастополь зазнав ракетної атаки. Російський гауляйтер Севастополя Развожаєв стверджує, що над акваторією та в районі Балаклави збили чотири ракети.

Місцеві мешкакнці повідомляють про стовп чорного диму в прибережній зоні та у Балаклавському районі. За даними "губернатора", це уламки збитої ракети. Відео публікують місцеві пабліки. Який саме об'єкт уражений, не повідомляється.

Над Кримським мостом працює димова завіса. На півострові оголошено повітряну тривогу. Інформація про ушкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

Крім того, повітряну тривогу оголосили у Новоросійську.