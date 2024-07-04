ЄС запроваджує мита до електромобілі з КНР

Єврокомісія з 5 липня запроваджує тимчасові попередні компенсаційні мита на імпорт електричних автомобілів з Китаю. Рішення ухвалили через субсидування виробництва електрокарів у КНР.

Мита на китайські електромобілі становитимуть:

BYD - 17,4%,

Geely - 19,9%,

SAIC - 37,6%.

Інші виробники, які співпрацювали у розслідуванні ЄС, оподатковуються митом 20,8%. Для тих, хто не співпрацював з Брюсселем, - 37,6%.

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Tesla після "обґрунтованого запиту" може отримати індивідуально розраховану ставку для вироблених у Китаї електромобілів на етапі ухвалення остаточного рішення щодо мита. Інші компанії також можуть запросити перегляд мита.

Тимчасові мита діятимуть до чотирьох місяців, впродовж цього терміну має бути ухвалено остаточне рішення шляхом голосування держав-членів Євросоюзу. Після цього захід діятиме п'ять років.

Попередні мита передбачають надання банківських гарантій постачальниками. Фактичне стягнення коштів розпочнеться після ухвалення остаточного рішення. До цього моменту питання може бути врегульоване з Пекіном.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує скасувати безмитне ввезення товарів з китайських маркетплейсів.