ЄС запроваджує мита до 37,6% на китайські електромобілі [ Редагувати ]
Єврокомісія з 5 липня запроваджує тимчасові попередні компенсаційні мита на імпорт електричних автомобілів з Китаю. Рішення ухвалили через субсидування виробництва електрокарів у КНР.
Мита на китайські електромобілі становитимуть:
- BYD - 17,4%,
- Geely - 19,9%,
- SAIC - 37,6%.
Інші виробники, які співпрацювали у розслідуванні ЄС, оподатковуються митом 20,8%. Для тих, хто не співпрацював з Брюсселем, - 37,6%.
Tesla після "обґрунтованого запиту" може отримати індивідуально розраховану ставку для вироблених у Китаї електромобілів на етапі ухвалення остаточного рішення щодо мита. Інші компанії також можуть запросити перегляд мита.
Тимчасові мита діятимуть до чотирьох місяців, впродовж цього терміну має бути ухвалено остаточне рішення шляхом голосування держав-членів Євросоюзу. Після цього захід діятиме п'ять років.
Попередні мита передбачають надання банківських гарантій постачальниками. Фактичне стягнення коштів розпочнеться після ухвалення остаточного рішення. До цього моменту питання може бути врегульоване з Пекіном.
Раніше повідомлялося, що ЄС планує скасувати безмитне ввезення товарів з китайських маркетплейсів.
по темі
Єврокомісія цього місяця запропонує скасувати чинний поріг у 150 євро, при якому європейці можуть безмитно купувати товари з-за меж ЄС
Як вдалося ухвалити ці обмеження, попри спротив Угорщини? Ірина Іванова розкаже про всі тонкощі санкційної дипломатії ЄС.
Китай може покласти край війні в Україні, якщо забажає. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Bloomberg
російський диктатор володимир путін прибув до Казахстану на саміт Шанхайської організації співробітництва
Китайські та російські компанії розробляють безпілотник, аналог іранського ударного дрона Shahed, що свідчить про підготовку Пекіна до передачі Москві летального озброєння