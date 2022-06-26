Американські виробники електромобілів помітно підвищили ціни на свою продукцію останніми місяцями на тлі зростання видатків і високого попиту з боку клієнтів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ціни на деякі свої моделі підвищили Tesla, Ford, GM, Rivian та Lucid.

Зокрема GM минулого тижня збільшила ціну на моделі електричних пікапів GMC Hummer на $6 250. Тепер вони коштують в районі $85-105 тис. При цьому клієнтам доведеться чекати на свій автомобіль майже два роки.

Tesla вже тричі за останній рік підвищувала ціну на Model Y, яка загалом подорожчала приблизно на 9% і коштує $69,9 тис.

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Загалом ціни на електромобілі у США, за даними J. D. Power, зросли за підсумками травня в річному обчисленні на 22%. Для порівняння: автомобілі із двигунами внутрішнього згоряння за той же період подорожчали на 14%.

Різниця в середній вартості між двома категоріями автомобілів становить близько $10 тис.: електромобіль у США коштує в середньому $54 тис., авто з ДВЗ - $44 тис.

Виробники пояснюють підвищення цін з зростанням видатків на їхнє виробництво. У першу чергу йдеться про акумулятори, виробництво яких з початку пандемії стало значно витратнішими, оскільки ціни на літій, нікель і кобальт - основні матеріали для виготовлення батарей - зросли вдвічі за останні два роки.

Нагадаємо, що в Китаї під час випробування "вбивці Tesla" загинули двоє людей.