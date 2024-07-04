Нічна атака "Шахедів": у Чернігівській ОВА розкрили наслідки [ Редагувати ]
У четвер, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів про наслідки нічної атаки "Шахедів" на територію України.
На щастя, під час російської атаки "Шахедом" ця атака обійшлась без жертв. Але, тим не менш, ворог пошкодив 2 приватні будинки і частину енергетичної структури. Внаслідок цього майже 6 000 абонентів залишились без електропостачання.
"Наші енергетики, як тільки зʼявилась можливість, одразу приступили до відновлювальних робіт. Наразі вони тривають. Станом на зараз можу казати, що більш як 50% споживачам відновили електроенергію", - додав він.
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