Мер Конотопа звинуватив голову Сумської ОВА в організації нагородження 117 бригади у Сумах [ Редагувати ]
Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив у прямому ефірі на Facebook, що російська армія завдала ракетного удару по Сумах у той момент, коли там відбувався захід за участю українських військових. Раніше він вимагав від влади Сумщини скласти повноваження через обстріл.
За словами Семеніхіна, йдеться про нагородження військових 117-ї бригади тероборони, яке погодив та організував у місті начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117 бригади... Наскільки мені відомо зараз уже, його попереджали, що цього робити не можна.
За словами Семеніхіна, військові не постраждали, оскільки перебували в укритті. Мер Конотопа стверджує, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження не лише за фактом російського обстрілу, а й для того, щоб з’ясувати, хто організував захід у центрі міста за участі військових.
Я дізнався, що пан Малюк (глава СБУ - ред.) тримає це питання на особистому контролі.
За останніми даними ДСНС України, внаслідок обстрілу загинуло 34 людини, 117 постраждали. Серед загиблих та постраждалих є діти.
Раніше скандальна депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла опублікувала звернення до президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з вимогою не збирати військових на нагородження, тим більше у мирних містах.
Вона також згадала "байдужих керівників деяких адміністрацій", які "розсилають інформацію про збори у відкритий спосіб, а потім залишаються на посадах".
Українська влада, у тому числі президент Зеленський інформацію про те, що Сумах відбувався захід за участю військових, який призвів до ракетного удару, не коментували.
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