Pfizer припиняє розробку препарату, який мав стати відповіддю компанії на популярні на ринку кошти для зниження ваги від Novo Nordisk та Eli Lilly.

Причиною рішення стало виявлене ушкодження печінки в одного з пацієнтів, які брали участь у клінічних випробуваннях.

У заяві Pfizer говориться, що загальна частота підвищення рівня ферментів печінки в учасників випробування данугліпрону можна порівняти з показниками вже схвалених препаратів цього класу.

Однак у одного з майже 1400 пацієнтів, які приймали препарат, було діагностовано потенційне пошкодження печінки. Після припинення прийому данугліпрону показники прийшли в норму.

Pfizer після закінчення пандемії COVID-19 зробила ставку на розробку препарату ефективного контролю ваги. Зараз на ринку домінують "Оземпік" (семаглутід) та "Вігові" від Eli Lilly та Novo Nordisk.

​Ліки, розроблені данською компанією Novo Nordisk для лікування діабету 2 типу, зробили революцію в лікуванні ожиріння, і дані свідчать про те, що вони можуть мати переваги в інших сферах здоров’я, таких як зниження ризику інфарктів та інсультів.

Нагадаємо, що популярний препарат від діабету "Оземпік" (семаглутід) не лише лікує ожиріння, а й позбавляє алкогольної залежності.