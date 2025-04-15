Pfizer згорнула розробку препарату від ожиріння [ Редагувати ]
Pfizer припиняє розробку препарату, який мав стати відповіддю компанії на популярні на ринку кошти для зниження ваги від Novo Nordisk та Eli Lilly.
Причиною рішення стало виявлене ушкодження печінки в одного з пацієнтів, які брали участь у клінічних випробуваннях.
У заяві Pfizer говориться, що загальна частота підвищення рівня ферментів печінки в учасників випробування данугліпрону можна порівняти з показниками вже схвалених препаратів цього класу.
Однак у одного з майже 1400 пацієнтів, які приймали препарат, було діагностовано потенційне пошкодження печінки. Після припинення прийому данугліпрону показники прийшли в норму.
Pfizer після закінчення пандемії COVID-19 зробила ставку на розробку препарату ефективного контролю ваги. Зараз на ринку домінують "Оземпік" (семаглутід) та "Вігові" від Eli Lilly та Novo Nordisk.
Ліки, розроблені данською компанією Novo Nordisk для лікування діабету 2 типу, зробили революцію в лікуванні ожиріння, і дані свідчать про те, що вони можуть мати переваги в інших сферах здоров’я, таких як зниження ризику інфарктів та інсультів.
Нагадаємо, що популярний препарат від діабету "Оземпік" (семаглутід) не лише лікує ожиріння, а й позбавляє алкогольної залежності.
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