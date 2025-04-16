Землю накрила потужна магнітна буря [ Редагувати ]
На Землі розпочалася потужна магнітна буря, повідомляють астрофізики. Це серйозно позначиться на самопочутті метеозалежних людей.
До Землі дісталися два величезні сонячні протуберанці і вдарили по магнітосфері. Космічний удар спричинив потужну магнітну бурю, яка з перервами затягнеться до ранку четверга.
Пік магнітної бурі припав на ніч та ранок 16 квітня. У цей час потужність бурі була на рівні G2-G3 - середня буря і сильна буря.
Серія геомагнітних збурень розпочалася 15 квітня через викид сонячної плазми, яка була зареєстрована у вихідні.
Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання ділять на п'ять класів: A, B, C, M і X.
Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановатів на квадратний метр. При переході до наступної літери потужність збільшується вдесятеро.
Значенням М1 позначають незначні спалахи, M5 - помірні, X1 - сильні, X20 - екстремальні.
Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.
Раніше Європейське космічне агентство опублікувало нові фотографії Сонця.
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