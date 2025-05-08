Зеленський зробив Малюка, Мадяра та Петриченка Героями України [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" голові Служби безпеки України Василю Малюку та командиру спецпідрозділу БПЛА "Птахи Мадяра" Роберту (Мадяру) Бровді. Відповідні укази з'явилися на сайті глави держави.
Указом №299/2025 звання Героя України присвоєно начальнику СБУ генерал-лейтенанту Василю Малюку.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
Указом №288/2025 звання Героя України надано Роберту Бровді, відомому за позивним "Мадяр".
Указом №298/2025 звання Героя України присвоєно посмертно сержанту 59 окремої мотопіхотної бригади (тепер штурмова бригада безпілотних систем - ред.) Павлу Петриченку, який загинув торік у квітні.
Указом №297/2025 звання Героя України присвоєно командиру тактичної групи "Карпатська Січ" Анатолію Тегзі, який загинув 14 липня 2023 року.
Крім того, званням Героя України нагородили наступних захисників:
- Володимир Тодор (посмертно), указ №295/2025;
- Сергій Рощин, указ №294/2025;
- Павло Розлач, указ №293/2025;
- Ігор Пархоменко, указ №292/2025;
- Андрій Кіяненко, указ №291/2025;
- Олександр Кандауров, указ №290/2025;
- Олександр Гаран, указ №289/2025;
Нагадаємо, усі Герої України отримають безкоштовне житло від держави.
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