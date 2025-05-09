У п’ятницю, 9 травня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти громадян росії та 74 компаній, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом. Відповідний указ №301/2025 опублікований на сайті глави.

Документ запроваджує санкції проти 58 громадян росії. Крім цього, Зеленський наклав обмеження на 74 компанії (67 російські), більшість з яких пов'язані з російською "оборонкою".

До "чорного списку" пострапили як представники культури, так і керівники підприємств. Серед них:

поет і художник Вадима Циганова, який публічно підтримав російське вторгнення в Україну;

гендиректор верстатобудівного заводу Форт Юрій Чуркін;

керівник компанії "Уніматик" Петро Ващенко, яка постачає високотехнологічне металорізальне обладнання;

член партії "Єдина Росія"та голова одного із підприємств Олег Гагарін.

Серед компаній:

АТ "Оптико-механічне конструкторське бюро "Астрон", розташоване в окупованому Донецьку;

ВАТ "Планар";

ТОВ "Ізотек-М",

ТОВ "Ізовак" у Білорусі;

китайська компанія Smart Kit Technology Limited (Гонконг);

три компанії з Узбекистану та три - з Ірану.

Нагадаємо, раніше Зеленський запровадив санкції проти "тіньового флоту" та музеїв рф. 1 травня під українські санкції потрапили колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович, блогер-утікач Мирослав Олешко, політолог Костянтин Бондаренко та інші опозиціонери та росіяни.