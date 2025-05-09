Зеленський запровадив санкції проти 58 росіян і 74 компаній [ Редагувати ]
У п’ятницю, 9 травня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти громадян росії та 74 компаній, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом. Відповідний указ №301/2025 опублікований на сайті глави.
Документ запроваджує санкції проти 58 громадян росії. Крім цього, Зеленський наклав обмеження на 74 компанії (67 російські), більшість з яких пов'язані з російською "оборонкою".
До "чорного списку" пострапили як представники культури, так і керівники підприємств. Серед них:
- поет і художник Вадима Циганова, який публічно підтримав російське вторгнення в Україну;
- гендиректор верстатобудівного заводу Форт Юрій Чуркін;
- керівник компанії "Уніматик" Петро Ващенко, яка постачає високотехнологічне металорізальне обладнання;
- член партії "Єдина Росія"та голова одного із підприємств Олег Гагарін.
Серед компаній:
- АТ "Оптико-механічне конструкторське бюро "Астрон", розташоване в окупованому Донецьку;
- ВАТ "Планар";
- ТОВ "Ізотек-М",
- ТОВ "Ізовак" у Білорусі;
- китайська компанія Smart Kit Technology Limited (Гонконг);
- три компанії з Узбекистану та три - з Ірану.
Нагадаємо, раніше Зеленський запровадив санкції проти "тіньового флоту" та музеїв рф. 1 травня під українські санкції потрапили колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович, блогер-утікач Мирослав Олешко, політолог Костянтин Бондаренко та інші опозиціонери та росіяни.
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