28-летний китаец заснял на видео изображение на мониторе во время УЗИ его беременной близнецами жены. Клип набрал более 2,5 миллионов лайков в китайских соцсетях. На кадрах видно, как девочки-близнецы "дерутся", отпихивая друг друга и нанося "удары" крошечными кулачками - как будто боксируют.

Это зрелище рассмешило будущего отца. Хотя, как говорят врачи, ситуация на самом деле была довольно опасной. Обычно близнецы отделены друг от друга своими собственными амниотическими мешками - условно говоря, каждый их них находится в своей "комнатке".

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Однако в данном случае сестрички были так называемыми моноамниотическими близнецами, то есть у них был в матке один амниотический мешок на двоих. Это очень большая редкость. Вероятность такой беременности составляет около 1% из всех случаев беременности идентичными близнецами. При этом существуют повышенные риски - вплоть до смерти одного или обоих детей. Наибольшая опасность кроется в том, что пуповина может быть пережата, что перекроет доступ кислорода к ребенку. Шансы выжить при такой беременности составляют у малышей примерно 50 процентов.

Однако в данном случае, как пишет Daily Mail, все обошлось. Сестрички благополучно появились на свет путем кесарева сечения. Обе полностью здоровы. Их вес - 1630 и 1950 граммов.

Тао говорит, что не ожидал, что его дочери станут интернет-звездами, еще не родившись. Он говорит, что видел также на УЗИ-мониторе, как его еще нерожденные дочки нежно обнимались.

"Я уверен, что они будут жить в гармонии друг с другом, когда подрастут", - говорит китаец.

Раньше сообщалось о том, что когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри. А также в теле новорожденной девочки обнаружили еще один зародыш.