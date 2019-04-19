У здорового человека язык имеет светло-красный цвет и он всегда слегка влажный. Если он начинает менять свой цвет, это сигнализирует о проблемах со здоровьем. Об этом пишет "Телеграф".

При низком уровне гемоглобина он становится бледным.

Синеватый оттенок говорит о болезнях сердечно-сосудистой системы.

Если язык имеет желтоватый оттенок, значит в желчи в желчном пузыре в избытке.

Налет на всем языке говорит о проблемах с ЖКТ, однако встречаются случаи неравномерного распределения налета, что говорит о интоксикации толстого кишечника или нестабильной работе почек.

Ученые советуют лицам, которые обнаружили на своем языке подобные отклонения, срочно обратиться к специалисту.

Ранее жительнице Британии сделали язык из руки. Также читайте, что означает налет на языке и как от него избавиться.