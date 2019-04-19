Instagram будет скрывать лайки [ Редактировать ]
Популярный фотосервис Instagram, похоже, готовит к релизу долгожданную функцию, которая позволит скрывать количество лайков на фотографиях. Увидеть, кому понравился снимок, а также точное число пользователей сможет только автор публикации, сообщает portaltele.com.ua.
Когда появится новая функциональность в Instagram?
Как сообщили представители сервиса изданию TechCrunch, официально функция не тестируется разработчиками. Тем не менее пользователи смогли обнаружить упоминание скрытия количества лайков в коде приложения Instagram для Android, а это значит, что в скором будущем функция появится, в том числе в программе на iPhone.
Когда сервис позволит пользователям скрывать количество отметки "понравилось", это может изменить всю суть Instagram. Сейчас основной смысл сервиса - собрать побольше лайков (для видео - больше просмотров), чем же тогда будут соревноваться лидеры мнений? Возможно, в Instagram считают, что пользователи станут активнее участвовать в комментариях, но по сути это приведет к обострению гонки подписчиков, которая и сейчас довольно ожесточенная.
Эксперты считают, что скрытие лайков никак не повлияет на работу сервиса в целом. Даже отсутствие такой кнопки посты будут появляться в алгоритмической ленте на основе понравившихся публикаций.
В начале этого года в Instagram изменился язык на английский у русскоязычных пользователей. Почему это произошло, доподлинно неизвестно. Возможно, разработчики социальной сети тестировали те или иные нововведения, которые требуют применения на серверах компании, и случайно сбили локализацию.
Раньше сообщалось о том, что Google добавила в Chrome полезную функцию. А в Gmail появилась новая функция.
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