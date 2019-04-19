Голодный слон убил дрессировщика [ Редактировать ]
В Индии оголодавший плененный слон убил одного из своих дрессировщиков, подбросив его в воздух, как тряпичную куклу, а также ранил его коллегу после того, как пара забыла покормить его, сообщает The Daily Mail.
Инцидент произошел в деревне Эжуконе в юго-западном индийском штате Керала. По информации издания, животное вначале серьезно ранило главного дрессировщика Сатишана, который в настоящее время находится в больнице. А после этого убил его 45-летнего коллегу.
Согласно сообщениям, слон Раджасекхара использовался в процессии, которая была частью ежегодного фестиваля, который проходит в соседнем храме Чирайил Деви.
В тот день 40-летний слон напал на нескольких дрессировщиков в комплексе возле храма.
На место инцидента прибыли представители Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA), чтобы успокоить слона.
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