Дебаты на НСК "Олимпийский": сколько пришло людей (фото) [ Редактировать ]
На НСК "Олимпийский", где проходят дебаты между кандидатами на должность в президенты Украины, пришло 22 000 человек, сообщает "УНН".
"По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" участвует 22 000 человек. Ситуация спокойная и контролируемая", - сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, как проголосовать после 20:00 на выборах.
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Прямий ефір забезпечуватимуть "UA-Перший" та "UA-Українське радіо". Інші канали можуть транслювати цю подію безкоштовно