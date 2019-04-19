На НСК "Олимпийский", где проходят дебаты между кандидатами на должность в президенты Украины, пришло 22 000 человек, сообщает "УНН".

Читайте также Дебаты-2019: опубликовано расписание

"По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" участвует 22 000 человек. Ситуация спокойная и контролируемая", - сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, как проголосовать после 20:00 на выборах.