Выборы-2019: за рубежом началось голосование [ Редактировать ]
Первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов президента Украины, стала Австралия. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В частности, выборы начнутся на зарубежном избирательном участке в Австралии в 01:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.
При этом завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени 22 апреля.
Подчеркнем, на зарубежных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 16 апреля приняла решение о передаче дополнительных бюллетеней на зарубежные избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Украины.
Всего на четыре зарубежные избирательные участки было передано 512 бюллетеней для повторного голосования в заграничном избирательном округе.
Отмечалось, что дополнительная потребность в избирательных бюллетенях для зарубежных избирательных участков возникла в связи с проведенным МИД анализом количества избирателей, включенных в уточненные списки избирателей на заграничных избирательных участках, и количества заказанных на изготовление избирательных бюллетеней.
Читайте также о том, как проголосовать после 20:00.
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