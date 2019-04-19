В пятницу, 19 апреля, в Киеве на улице Борщаговской перевернулся автомобиль. Авария произошла между станциями скоростного трамвая "Политехническая" и "Полевая". Попавший в ДТП автомобиль двигался в направлении Кольцевой дороги.

Не исключено, что водитель не справился с управлением и зацепил ограждение, отделяющее трамвайные линии от проезжей части.

Раньше сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге мажор на BMW снес толпу людей, а также в смертельном ДТП под Херсоном столкнулись два авто.