Проехался на крыше: в Киеве произошло жуткое ДТП (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 19 апреля, в Киеве на улице Борщаговской перевернулся автомобиль. Авария произошла между станциями скоростного трамвая "Политехническая" и "Полевая". Попавший в ДТП автомобиль двигался в направлении Кольцевой дороги.
Не исключено, что водитель не справился с управлением и зацепил ограждение, отделяющее трамвайные линии от проезжей части.
Раньше сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге мажор на BMW снес толпу людей, а также в смертельном ДТП под Херсоном столкнулись два авто.
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