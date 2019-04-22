В понедельник, 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Действующий президент Петр Порошенко получает голоса 24,46% украинских избирателей.

Отметим, уже обработаны 100% протоколов в Киеве, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Ровенской и Тернопольской областях. В частности, по Киеву Зеленский набрал 60,17%, Порошенко - 36,95%. В остальных перечисленных регионах сохранился более высокий разрыв между ними.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.