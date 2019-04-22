ЦИК осталось подсчитать 1% протоколов [ Редактировать ]
В понедельник, 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.
По результатам подсчета 99% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Действующий президент Петр Порошенко получает голоса 24,46% украинских избирателей.
Отметим, уже обработаны 100% протоколов в Киеве, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Ровенской и Тернопольской областях. В частности, по Киеву Зеленский набрал 60,17%, Порошенко - 36,95%. В остальных перечисленных регионах сохранился более высокий разрыв между ними.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
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