На засіданні Комітету з питань соцполітики закликали повернути виплати чорнобильцям [ Редактировать ]
Український уряд ігнорує законодавство і не виконує рішення Конституційного суду. Про це сьогодні заявили на позачерговому засіданні комітету парламенту з питань соцполітики. Там обговорювали повернення пільг чорнобильцям. Депутати закликають терміново повернути виплати. А попереднє рішення про їх скасування називають незаконним.
"Конституционный суд поддержал наше решение. И признано, что коалиция в парламенте, правительство приняли неконституционное решение, отобрав у героев-чернобыльцев пакет льгот и пакет социальных компенсаций. они наплевали на то что конституция Украины есть, на то что есть решение судов, на то что есть законы лишают права сегодня чернобыльцев на их защиту, на их гарантию со стороны государства. На то, что мы просто все обязаны сделать", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
"Ми підготуємо і будемо направляти таке звернення двом сьогодні ключовим політикам в нашій державі. А вони нехай несуть відповідальність і з першого дня показують що вони за простих людей. Зробіть що-небудь для тих людей, які заплатили своїм життям, своїм здоров'ям за те, щоби інші українці і весь інший світ міг спокійно пережити цю страшну трагедію", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
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