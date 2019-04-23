Теракт на Шри-Ланке: число жертв возросло [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, стало известно о том, что число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек. Об этом сообщает сайт News 1st.
В настоящее время число пострадавших составляет 480 человек. Они проходят лечение в больницах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
По данным министерства здравоохранения, в больницах по-прежнему находятся неопознанные тела 41 человека.
Тридцать человек, подозреваемых в причастности к терактам, арестованы.
Школы и университеты страны остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.
Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу.
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