В питомнике показали 20 уссурийских тигрят [ Редактировать ]
В питомнике уссурийских тигров "Хэндаохэцзы" в Китае показали 20 тигрят, появившихся на свет с начала 2019 года, передает "УНН".
Двадцать тигрят появились на свет с конца февраля этого года в Тигрином парке при питомнике уссурийских тигров "Хэндаохэцзы" в уезде Хайлинь провинции Хэйлунцзян в Северо-Восточном Китае. Питомник "Хэндаохэцзы" - крупнейшая в мире организация, с успехом занимающаяся разведением уссурийских тигров в неволе. Ожидается, что всего в течение этого года в питомнике родится около 100 тигрят.
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