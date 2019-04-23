Чому завалився будинок у Стамбулі? Навіщо люди лягли на підлогу лондонського музею? Та наскільки популярні страви із комах у Нью-Йорку? Про це та інше - в нашому огляді.

У Болівії автобус упав у трьохсотметрову ущелину. Загинули 25 людей, ще стільки ж - постраждали. Багато хто у критичному стані. Інцидент стався на заході країни.

Попередньо відомо, що водій намагався обігнати бензовоз й зіткнувся із зустрічною автівкою. Такі аварії у гірській країні - не рідкість. Болівія відома своїми небезпечними автошляхами.

******

Через зсув ґрунту в Стамбулі завалився чотириповерховий житловий будинок. Опорна стіна споруди просто з'їхала зі схилу. Мешканців будинку вивели заздалегідь, тож ніхто не постраждав. А сам обвал вдалося зняти на відео. Виїхали й жителі десяти сусідніх будівель - вони теж можуть зруйнуватися.

******

Британські кліматичні активісти влаштували лежачий протест у Лондонському музеї природничої історії. Сотні людей повлягалися на підлогу в холі закладу під знаменитим гігантським скелетом синього кита.

Виступи, які тривають у Британії дев'ятий день, мають на меті змусити владу до рішучих заходів з протидії глобальному потеплінню. За цей час поліція заарештувала понад тисячу протестувальників. Однак людей - це не спиняє.

******

Дональд Трамп відсвяткував католицький Великдень традиційною розвагою. Разом з дружиною Меланією та великоднім кроликом приймав у Білому домі кілька сотень дітей. На галявині перед офіційною резиденцією влаштували змагання з "катання яєць".

Цій американській традиції вже півтора століття. Опісля президент із дружиною фотографувалися з дітлахами, а Меланія - читала малятам книжку, доки вони стрибали в класики.

******

Аукціонний дім "Беверлі Гілз" готує великий розпродаж спортивних раритетів. Зокрема, з молотка підуть - олімпійський смолоскип, який ніс Мухамед Алі на Іграх 1996 року в Атланті, пара кросівок із автографом Ліонеля Месі, золота медаль довоєнної Берлінської олімпіади та навіть старий паспорт легендарного футболіста Пеле.

Лотів, пов'язаних із футболом, у колекції - найбільше. І саме довкола них очікується найдужчий ажіотаж.

******

Таргани та мурахи у стравах високої кухні. Такими делікатесами частують у нью-йоркському ресторані. Тамтешній шеф-кухар завзятий екоактивіст та кулінарний експериментатор. Ідеєю нагодувати клієнтів комахами перейнявся після доповіді ООН - мовляв - це поживні й екологічні харчі майбутнього.

Адже містять необхідні людині білки та жири, а промислове вирощування шестилапих набагато ощадливіше за виробництво Яловичини. До всього, споживання комах у їжу неодмінна частина традиційної кулінарії багатьох народів.

******

У Великій Британії через діжку пива побилися жителі двох селищ. Це давній великодній звичай з майже тисячо-літньою історією. Щороку найзавзятіші жителі сусідніх населених пунктів - Галатон та Медбурн - змагаються, кому дістанеться підкинута на поле бочечка.

Після запеклих баталій переможці і невдахи братаються і йдуть їсти традиційний заячий пиріг, а також влаштовують костюмований парад вулицями рідного селища.

******

Таїланд готується до коронації нового правителя. У буддійському храмі в Бангкоку провели урочистий ритуал на золотих тарілках викарбували ім'я, титул і гороскоп наступного короля. Участь у церемонії брали монахи і придворні астрологи - в тайській культурі у них особлива роль, із зірками радяться навіть для прийняття політичних рішень.

Коронація нового монарха триватиме з 4 до 6 травня. Востаннє таке дійство проводили у 1950 році. Тоді зійшов на трон попередній король Пхуміпон Адульядет. Він правив сім десятиліть і помер у 2016 році.