Вибори-2019: ЦВК опрацювала 100% протоколів [ Редактировать ]
Цетральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. За результатами виборів, у другому турі перемогу здобув Володимир Зеленський. Його підтримали 73% виборців.
У чинного Президента Петра Порошенка - 24%. Понад 2% бюлетенів визнали недійсними. Остаточний результат ЦВК має оголосити, коли отримає протоколи з мокрими печатками від усіх округів.
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