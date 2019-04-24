ІДІЛ взяло відповідальність за теракти на Шрі-Ланці

До 321 зросла кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці. Серед жертв 45 дітей. Відповідальність за вибухи на католицький Великдень взяло на себе угруповання "Ісламська держава"