Число жертв терактов на Шри-Ланке резко возросло [ Редактировать ]
Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359 человек, передает CNN. Ранее сообщалось о 321 погибшем.
Взрывы прогремели в день католической Пасхи. Представитель полиции Руван Гунасекара заявил 24 апреля утром, что 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь.
Тем самым число задержанных составило 58 человек. Ранее сообщалось, что организаторами взрывов оказалась семья. Также в сети появилось видео кровавого теракта на Шри-Ланке.
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