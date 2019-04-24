Євросоюз спростував міфи про "Східне партнерство". Брюссель готується до святкування 10 річниці співпраці в такому форматі - з шістьма східними сусідами, серед яких і Україна.

Де правда, а де вигадки про програму - розкаже Олена Абрамович.

Східне партнерство - це не обіцянка про членство і аж ніяк не намір спровокувати Росію, - такі перші два пункти в переліку, який опублікував Брюссель. Партнерство дає шанс працювати разом над питаннями кліматичних змін, енергоефективності, покращення економіки та урядового правління в країнах-сусідах. І кожна держава сама обирає, наскільки тісною буде співпраця.

"Євросоюз не вимагає від будь-кого з партнерів зробити вибір між ЄС та іншою країною. Ми виступаємо за добросусідські відносини. Східне партнерство поважає індивідуальні прагнення та амбіції кожної країни-партнера".

Силоміць партнерам нічого не нав'язують, запевнили Євроінституції. Як і не мають наміру дестабілізувати чи змінити їхні політичні режими. Натомість, прагнуть лише мати спокійних та успішних сусідів, і - власне - допомогти їм стати такими.

"ЄС не нав'язує країнам-партнерам жодної програми реформ або цінностей. Навпаки, це країни-партнери вирішили наблизитися до стандартів ЄС. Наприклад, шляхом ухвалення прозорих і підзвітних інституцій та гармонізації галузевих стандартів для отримання вигоди від взаємної торгівлі".

Безпідставні й побоювання деяких громадян ЄС, що Східне партнерство призвело до масової міграції до ЄС із країн-сусідів. Запровадження біометричних паспортів та безвізового режиму допомогло краще контролювати, хто, куди і на скільки їде, кажуть в Євроінституціях. І вже наступним кроком на зближення може стати відміна роумінгу для східних партнерів.

Обговорити всі ці питання мають 13 травня - на святкуванні 10 річниці "Східного партнерства".