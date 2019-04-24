В мае газ для населения подешевеет с 8,55 до 8,24 грн за куб. м. Правительство и ""Нафтогаз"" разработали новый механизм определения цены. Это поможет снизить стоимость газа для бытовых потребителей. Об этом рассказал Геннадий Рябцев с научно-технического центра "Психея", пишет Gazeta.ua.

"Сегодня цена газа для населения государственно-регулируемая. Устанавливается в соответствии с постановлением Кабмина. Так, до 1 мая она рассчитывается по понижающиму коэффициенту 0,6943 относительно цены газа для промышленности. Далее коэффициент составит 0,8", - сказано в сообщении.

По его словам, правительство и "Нафтогаз" запланировали привязать стоимость газа для населения до цены для промышленности.

Читайте также Снижение цен на газ пройдет в несколько этапов - Гройсман

"Если для бизнеса газ будет стоить дешевле, то и для населения цена снизится. Если же рыночная стоимость газа для промышленности вырастет больше определенного правительством уровня, то цена для населения повышаться не будет. Правда людям еще в апреле обещали снизить стоимость газа. Этого не произошло . Правительство внесло изменения в постановление Кабмина о специальных обязательства для НАК ""Нафтогаз"". Сейчас имеем аналогичную ситуацию. Пока действует предыдущее постановление. Газ с мая наоборот должен был подорожать на 20%", - отмечает Геннадий Рябцев.

Эксперт по энергетике Михаил Гончар решение о снижении цены газа называет политическим.

"Все переключились в режим парламентских выборов. Ищут способов, как задобрить электорат. Это не сработает. Так или иначе цены на газ придется поднимать, потому что меморандум с МВФ никто не отменял. Кроме того, чтобы сформировать запасы в подземных хранилищах, надо увеличивать закупки газа", - говорит эксперт.

По его словам, сейчас цены для населения регулируется государством, ведь на рынке нет конкуренции. Если убрать регулируемые цены, то газ резко подорожает. В то же время здоровая конкуренция ближайшие 3 года не появится.

Раньше сообщалось о том, что валовый доход Украины значительно вырос. А также в Украине существует категория людей, которая с помощью декларации об имуществе может вернуть часть уплаченного налога на доходы, это и называется налоговая скидка.