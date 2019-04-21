Настя Каменских поразила сексуальным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, порадовала фанатов новым фото в мини-платье, одетым на голое тело. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram, передает Хроника.инфо.
На фото NK позирует в блестящем коротком платье, которое подчёркивает формы певицы. Артистка закончила образ ярким макияжем и укладкой.
Пользователи сети начали активно комментировать новое фото Насти:
"Ты совершенство", "блестящая женщина в блестящем платье", "украинская Джей Ло", "и как тут не влюбиться?".
Раньше сообщалось о том, как голосовали звезды шоу-бизнеса. А также читайте, как голосуют украинцы заграницей
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