Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под ником NK, порадовала фанатов новым фото в мини-платье, одетым на голое тело. Фотографией артистка поделилась в своем Instagram, передает Хроника.инфо.

На фото NK позирует в блестящем коротком платье, которое подчёркивает формы певицы. Артистка закончила образ ярким макияжем и укладкой.

Пользователи сети начали активно комментировать новое фото Насти:

"Ты совершенство", "блестящая женщина в блестящем платье", "украинская Джей Ло", "и как тут не влюбиться?".

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