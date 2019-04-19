Ребенок получил ожоги 80% тела от удара током [ Редактировать ]
В Беляевском районе Одесской области 13-летний мальчик получил сильные ожоги от поражения электротоком на крыше железнодорожного вагона, сообщает "Униан".
Он влез на крышу железнодорожного вагона и коснулся оголенного провода линии электропередач. В результате получил поражение электрическим током и упал с крыши вагона.
"13-летний ребенок госпитализирован с предварительным диагнозом: поражение электрическим током 80% тела и другими травмами", - говорится в сообщении.
На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.
Ранее сообщалось, что под Тернополем фура переехала ребенка, а также что сын до смерти забил собственного отца.
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