В Нацбанке прогнозируют, что цены на газ для населения вырастут еще на 22%. Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают "Українські Новини".

В частности, рост цены на газ ожидается на 15% осенью и на 7% в 2020 году.

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"Мировые цены на газ находятся на достаточно низком уровне, около 170 долларов за тыс. куб. м. По нашему прогнозу, средняя цена в этом году будет намного выше, но ниже, чем мы закладывали изначально, около 250 долларов. Это значит, что осенью тарифы вырастут на 15%", - сказал он.

При этом замглавы НБУ добавил, что в следующем году, учитывая, что прогноз НБУ изменился, тарифы вырастут не на 17%, а на 7%.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что снижение цен на газ пройдет в несколько этапов.