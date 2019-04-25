Знаменитый миллиардер едва не погиб (видео) [ Редактировать ]
Знаменитый британский миллиардер Ричард Брэнсон, 68-летний основатель корпорации Virgin Group, едва не погиб в результате несчастного случая, причиной которого сам же и стал.
На церемонии открытия железнодорожного вокзала Virgin в Майами бизнесмен должен был стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Однако неожиданно поднялся ветер, и ситуация вышла из-под контроля. Когда Ричард потянул за веревки, поддерживавшие баннер, тот рухнул вниз вместе с тяжелым металлическим держателем, пролетев в паре сантиметров от головы Брэнсона.
Видео эпизода предприниматель выложил в соцсети Twitter. Пользователи назвали его счастливчиком - ведь все могло закончиться намного хуже.
"За тобой присматривает ангел-хранитель", "О Боже, почти прямое попадание!", - писали в комментариях.
Had a close call with a falling banner and a metal bar at the @VirginMiaCntrl unveiling… https://t.co/bPMHZ3rJZV pic.twitter.com/SQGJExTKPJ— Richard Branson (@richardbranson) 23 апреля 2019 г.
Состояние Брэнсона по данным журнала Forbes, превышает пять миллиардов долларов.
Раньше сообщалось о том, что трагически умер знаменитый футболист.
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