Знаменитый британский миллиардер Ричард Брэнсон, 68-летний основатель корпорации Virgin Group, едва не погиб в результате несчастного случая, причиной которого сам же и стал.

На церемонии открытия железнодорожного вокзала Virgin в Майами бизнесмен должен был стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Однако неожиданно поднялся ветер, и ситуация вышла из-под контроля. Когда Ричард потянул за веревки, поддерживавшие баннер, тот рухнул вниз вместе с тяжелым металлическим держателем, пролетев в паре сантиметров от головы Брэнсона.

Видео эпизода предприниматель выложил в соцсети Twitter. Пользователи назвали его счастливчиком - ведь все могло закончиться намного хуже.

"За тобой присматривает ангел-хранитель", "О Боже, почти прямое попадание!", - писали в комментариях.

Had a close call with a falling banner and a metal bar at the @VirginMiaCntrl unveiling… https://t.co/bPMHZ3rJZV pic.twitter.com/SQGJExTKPJ