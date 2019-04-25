За два дня до Пасхи христиане отмечают особенный день Страстной недели, так называемую Страстную (Великую) пятницу, которая посвящена последним часам жизни Спасителя Иисуса Христа перед распятием.

Что разрешено делать

Несмотря на то, что в этот день запрещено работать, выпекать паски (куличи) в этот день не возбраняется, также как и выполнение срочной и необходимой работы.

Кроме того, согласно поверью моряков, хлеб, испеченный в Великую пятницу - талисман против кораблекрушений.

В землю нельзя втыкать острые предметы - это к беде. Все растения посаженные в этот день гибнут. Однако считалось, что посеянная в Страстную пятницу петрушка даст двойной урожай.

Белье, которое вывесили для просушки в этот день, никогда не станет чистым.

После пятничной службы нужно принести домой 12 свечей и оставить их догореть полностью - это принесет благополучие и счастье.

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