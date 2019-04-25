Страстная пятница: что можно делать 26 апреля [ Редактировать ]
За два дня до Пасхи христиане отмечают особенный день Страстной недели, так называемую Страстную (Великую) пятницу, которая посвящена последним часам жизни Спасителя Иисуса Христа перед распятием.
Что разрешено делать
- Несмотря на то, что в этот день запрещено работать, выпекать паски (куличи) в этот день не возбраняется, также как и выполнение срочной и необходимой работы.
- Кроме того, согласно поверью моряков, хлеб, испеченный в Великую пятницу - талисман против кораблекрушений.
- В землю нельзя втыкать острые предметы - это к беде. Все растения посаженные в этот день гибнут. Однако считалось, что посеянная в Страстную пятницу петрушка даст двойной урожай.
- Белье, которое вывесили для просушки в этот день, никогда не станет чистым.
- После пятничной службы нужно принести домой 12 свечей и оставить их догореть полностью - это принесет благополучие и счастье.
Также узнайте о приметах и суевериях в Страстную пятницу.
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