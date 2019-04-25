Отставка главы Конституционного суда сорвана, к вопросу вернутся 14 мая [ Редактировать ]
Вопрос об отставке главы Конституционного суда Станислава Шевчука, что может отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского, переносится на 14 мая. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении "Страны".
Ранее мы писали, что Банковая пытается провести через Конституционный суд решение об отставке Шевчука, чтобы на момент инаугурации Владимира Зеленского главы КС не было. Если бы это произошло, то церемония перенеслась бы на неопределенный срок - до избрания нового руководителя Конституционного суда. Решение о лишении Шевчука мантии судьи должно было рассматриваться сегодня.
Однако из-за шумихи, которая поднялась вокруг этой темы, часть судей Конституционного Суда решили отказаться от участия в заговоре, а некоторые просто не пришли.
Поэтому судьи-инициаторы отставки (в КСУ их окрестили "порохоботами") теперь хотят перенести заседание на 14 мая. "Хотят добрать голоса", - говорит источник в судейских кругах.
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