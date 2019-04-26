В Киеве появились инспекторы по парковке [ Редактировать ]
На улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян на странице в Facebook.
По его словам, на данный момент задачей инспекторов является предупреждение водителей о нарушениях. Позже инспекторы смогут также выписывать штрафы и инициировать эвакуацию авто нарушителя на штрафплощадку.
"Через несколько недель мы представим первые результаты их работы и расскажем больше о функциях и полномочиях. Работаем, чтобы сделать Киев комфортным!" - написал Давтян.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве мужчина насиловал женщин в туалете ТЦ. А также в Киеве ограничат движение на мосту Патона.
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