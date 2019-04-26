Поки в команді Зеленського розмірковують, як взяти владу під контроль, у Петра Порошенка - планують майбутнє після президентства. Яким був цей тиждень для ще чинного Глави Держави?

Розповість Інна Томіна.

Так цей тиждень почався для Петра Порошенка. Уперше в новітній історії - люди прийшли подякувати Президенту, який програв на виборах. Охорона під Адміністрацією президента - відчинила прохід на зазвичай перекритій Банковій...

"Я не йду з політики. Ми об'єднуємося для того, щоб разом забезпечити наші спільні перемоги. Йдемо перемагати на парламентські вибори", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Демократичні вибори та мирна передача влади - для молодої української політики речі доволі незвичні.

Леонід Кравчук був змушений іти на дострокові вибори, зокрема, через шахтарські протести. Два терміни правління Леоніда Кучми - завершилися Помаранчевою революцією.

Віктор Ющенко - через п'ять років президентства опустив свій рейтинг до рекордно низьких 5 відсотків. Фінал владарювання Віктора Януковича - добре відомий усім...

"Вчора зайшов у Facebook - і стільки позитиву, який я вчора прочитав про себе, я не читав дуже давно. Це саме те, чого я потребував", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Саме такої відкритості до свого народу і бракувало всі п'ять років. Це вже потім скажуть експерти, які аналізуватимуть причини поразки Порошенка на виборах...

Та спершу все ж про "перемоги". І найвідчутніші вони - на міжнародній арені. Петро Порошенко - досвідчений дипломат.

"Він дійсно створив велику інтернаціональну коаліцію, яка допомагала протистояти російській агресії на нашій території. Ну і варто відзначити - це отримання Томосу", - зазначив Микола Давидюк, політолог.

Томос, угода про асоціацію та безвіз із Євросоюзом. Плюси, які визнають і противники ще чинного гаранта. Інша заслуга Петра Порошенка, хоч і заплямована "оборонним" скандалом - військова сфера. За 5 років в Україні з'явилася боєздатна армія.

"Із позитивів, які були за часів правління Порошенка, зрозуміло, що в першу чергу - це посилення обороноздатності української армії, це реформа армії, хоч і не завершена до кінця, хоч і проведена багато в чому силами добровольців і українського народу, але тим не менше", - зазначив Микола Давидюк, політолог.

Початок децентралізації - теж здобуток цих років. А ще - створення цілої низки антикорупційних органів. Щоправда, справжньої боротьби з корупцією так і не відбулося. Відсутність "посадок" та деолігархізації - великий мінус, який відчутно вдарив по рейтингу президента.

"Им важно, чтобы "ширма" всегда работала, ведь президент - это, в какой- то мере, тоже ширма глубинного государства. Вот как это работает: шумовая завеса публичного государства с одной стороны, а с другой стороны - теневое государство, глубинное - оно принимает важнейшее решение, с точки зрения контроля над тем, что определяет бытие, экономическое, по крайней мере, каждого из нас", - наголосив Юрій Романенко, політолог.

Непоборена корупція та ще й фігурування в гучних скандалах близького оточення Петра Порошенка. Журналістське розслідування про Гладковських - та ще й напередодні виборів - було відчутним ударом по іміджу гаранта. А ще відчутнішим ударом стала його занадто обережна позиція у цьому питанні. Люди вкотре побачили - хоч і недоведений - злочин, але не побачили покарання. Як у бурштиновій справі Розенблата, або податковій справі Насірова.

"Одна з найбільших вимог Майдану - побороти корупцію, - вона не була реалізована. Більш того, вона ширилась і на оборонку, вона ширилась і на державний апарат і на політикум. І це, напевно, одна із проблем та причин, бо не почала рости економіка, багато в чому і через відсутність реформи судів, які також входять до цього антикорупційного кейсу, який теж не був вирішений", - зазначив Микола Давидюк, політолог.

Українці не пробачили і мільйонних декларацій "слуг народу", та ще й на тлі мізерних пенсій, зарплат, курсу долара і цифр у комунальних платіжках...

"Базовых достижений, кроме стабилизации нет. Инвестиций - нет, инвестиции нулевые, и в основном - из офшоров. Поскольку нет в реформах каких-то сумасшедших успехов - мы по прежнему слабая экономика", - зазначив Юрій Романенко, політолог.

"Петре Олексійовичу, дякуємо за бідність!", - так ще зовсім недавно зустрічали Порошенка люди в регіонах.

"Я думаю, що населення готове було пробачити зниження своїх доходів заради реформування, але коли населення бачило, що багатий клас багатів... Якщо брати ТОП-5 олігархів - вони збільшували статки, збільшували монополії, збільшували свою долю у ВВП країни, а звичайне населення бідніло - і по відношенню до долара, і по відношенню до своїх сусідів, і по відношенню самих себе в минулому", - підкреслив Микола Давидюк, політолог.

Чи правильний вибір зробили українці? Відповідь, вочевидь, не слід шукати в сьогоднішньому дні. Однак причини такого вибору - зрозумілі всім. І противникам Петра Порошенка, і його прихильникам.