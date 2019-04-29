В городе Балтимор (штат Мэриленд) вечером 28 апреля неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви. Об этом сообщил телеканал CNN



Отмечается, что в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения.



По версии правоохранителей, стрелок намеренно целился в кого-то, стоящего в толпе. Полиция обратилась к общественности с просьбой предоставить информацию о личности нападавшего и его цели.

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