В США возле церкви прогремела стрельба [ Редактировать ]
В городе Балтимор (штат Мэриленд) вечером 28 апреля неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви. Об этом сообщил телеканал CNN
Отмечается, что в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения.
По версии правоохранителей, стрелок намеренно целился в кого-то, стоящего в толпе. Полиция обратилась к общественности с просьбой предоставить информацию о личности нападавшего и его цели.
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