У Харкові невідомий кинув гранату у відкрите вікно автомобіля. Від вибуху постраждав 45-річний водій, житель міста Зміїв. У непритомному стані чоловіка доправили до лікарні.

Зараз він у реанімації. Нападника знайшли гарячими слідами. Ним виявився 33-річний безробітний харків'янин. Поліції він пояснив, що зробив це, бо був напідпитку. Наразі йому обирають запобіжний захід. Кримінальне провадження відкрили за статтею "замах на вбивство", покарання до 15 років за ґратами.