Країни колишнього "східного блоку" святкують 15 річницю приєднання до ЄС [ Редактировать ]
Країни колишнього "східного блоку" святкують 15 річницю приєднання до ЄС.
У Варшаві центральним пунктом урочистостей стала зустріч глав урядів Польщі та ще 11 країн, які вступили до Спільноти після 2004 року. Крім столичного саміту на рівні прем'єрів, по всій країні відбудеться багато святкових заходів. Зокрема, у Варшаві пройдуть так звані "європейські пікніки" та виставки, присвячені вступу до Євросоюзу, а ввечері з концертом виступлять естрадні зірки.
Нагадаю, п'ятнадцять років тому, 1 травня 2004 року, до Європейського Союзу приєдналися Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина та Кіпр.
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