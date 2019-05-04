Апокалипсис в Киеве: мощный ливень с грозой накрыл столицу (фото, видео) [ Редактировать ]
Сегодня вечером, 3 мая, на Киев обрушился мощный ливень вместе с сильными порывами ветра и даже грозой. Впечатляющие видео и фото непогоды публикуют пользователи социальных сетей.
Моментами кажется, что на столицу надвигался настоящий апокалипсис, а не обычная черная туча. Многие улицы были затоплены, что усложнило проезд для автомобилей и проход для пешеходов.
Ранее мы писали о том, что Украину накрыл мощный циклон "Валентин". Также сообщалось, что в Украине из-за непогоды разрушаются мосты.
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